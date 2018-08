Dresden

Nach einem brutalen Überfall auf eine 54-Jährige in Dresden-Prohlis sucht die Polizei nun Zeugen der Tat. Diese hat sich bereits am vergangenen Mittwoch ereignet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vier Männer hatten die Frau gegen 21 Uhr im Bereich Niedersedlitzer Straße und Langer Weg angegriffen. Brutal raubten sie die Tasche der 54-Jährigen.

Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter beschrieb sie anschließend als Südländer, die gebrochen deutsch sprachen. Die Männer seien dunkel gekleidet gewesen und hätten Basecaps getragen.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Wer etwas beobachtet haben könnte oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 zu melden.

Von uh