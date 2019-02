Dresden

Ein 65-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag in einer Gaststätte an der Herzberger Straße in Prohlis um rund 500 Euro bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei nahm ein Mann, der in einer Gruppe mit drei weiteren Personen unterwegs war, die Geldbörse des Opfers vom Tisch. Nachdem er das Geld entwendet hatte, warf er das Portmonee weg.

Der Geschädigte verlangte das Geld vom Täter zurück. Dieser erwiderte allerdings mit einem Schlag ins Gesicht und verletzte den 65-Jährigen leicht. Die Gruppe konnte unerkannt entkommen.

