Dresden-Friedrichstadt

Am Donnerstagmittag hat ein Dieb in einem Supermarkt an der Löbtauer Straße zunächst mehrere Verkaufsartikel in seinen Rucksack gepackt und versucht, damit die Kasse ohne zu bezahlen zu passieren. Als der 43-jähirge Täter vom Verkaufspersonal angesprochen wurde, schob dieser die Angestellten gewaltsam zur Seite, um zu flüchten. Kunden des Marktes hinderten ihn allerdings an der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Bis zum Eintreffen der Sicherheitskräfte konnte der Mann festgehalten werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Von heh