Dresden

Eine 26 Jahre alte Koreanerin ist am späten Montagabend am Wettiner Platz beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ihr ein Mann hinterrücks genähert, um ihr die Handtasche zu entreißen. Die 26-Jährige wehrte sich, es kam zu einer Rangelei. Der Täter schlug die Koreanerin und flüchtete mit seiner Beute. Die Frau wurde leicht verletzt. In der Tasche befanden sich unter anderem 30 Euro.

Der Täter wurde als arabisch aussehend beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Von DNN