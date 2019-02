Dresden

Unerwarteter „Besuch“ in der Wohnung: Ein Gorbitzer Ehepaar ist am Samstagabend von vier Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es gegen 22 Uhr an der Wohnungstür des Hauses an der Sanddornstraße geklingelt. Der 64-Jährige, der aus Ungarn stammt, öffnete die Tür. Sofort drangen vier unbekannte Männer ein. Sie bedrohten den Mann und seine 59-jährige deutsche Ehefrau mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Geld und Wertsachen. Anschließend schubsten sie die Geschädigten in ein Zimmer und durchsuchten die Wohnung. Die Räuber stahlen nicht nur eine Kassette mit Bargeld, eine Uhrensammlung, eine Armbanduhr und ein Feuerzeug der Marke „Dupont“, sondern auch den ungarischen Pass des Mannes, die Fahrzeugschlüssel zu einem BWM und die Wohnungsschlüssel. Das Ehepaar erlitt keine Verletzungen.

Auf Grund des äußeren Erscheinungsbildes und der Aussprache beschrieben die Geschädigten die Täter als „Zigeuner“, so die Polizei.

Von DNN