Dresden

Die bei einem Verkehrsunfall am Montag schwerverletzte Radfahrerin ist in einem Dresdner Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die 45-Jährige war am Montagmorgen auf der St. Petersburger Straße stadtauswärts auf dem Radweg unterwegs, als ein Mann in Höhe Rundkino die Fahrertür seines parkenden Autos öffnete. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen, stürzte und wurde unter einen fahrenden BMW geschleudert. Danach wurde sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie seither mit dem Tod rang. Diesen Kampf hat sie nun verloren.

Von Stefan Schramm