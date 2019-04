Dresden

Am Montagmorgen hat es am Albertplatz gewaltig gekracht, als eine Radfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der 64-jährige Autofahrer bog von der Königsbrücker Straße nach links auf die Bautzner Straße ein, während die 36-Jährige die Bautzner Straße in Richtung Albertstraße überquerte. Aufgrund der Kollision stürzte die Radfahrerin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 1.000 Euro.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, möge sich bei der Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 melden.

Von mb