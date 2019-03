Dresden

Am Dienstag ist ein Radfahrer beim Zusammenprall mit einem Auto auf der Coschützer Straße schwer verletzt worden. Der 31-jährige Fahrer eines Renault Megane fuhr in Richtung Karlsruher Straße, als er beim Linksabbiegen in die Pestitzer Straße mit dem entgegenkommenden 29-Jährigen zusammenstieß. Der Radfahrer stürzte daraufhin und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von lp