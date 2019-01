Dresden

Am Mittwochmorgen ist es an der Pirnaer Landstraße / Ecke Dieselstraße in Dresden-Leuben zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer kam aus der Dieselstraße und wollte die Pirnaer Landstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar eine in Richtung Niedersedlitz fahrende Straßenbahn der Linie sechs. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenprall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnbetrieb der Linien zwei und sechs war für eine halbe Stunde unterbrochen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg