Dresden

Am Freitagabend ist eine Rentnerin in Johannstadt beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief die 78-Jährige gegen 17 Uhr an der Striesener Straße entlang, als ein Mann auf einem Fahrrad frontal auf die Frau zufuhr. Er stieß die Seniorin an der rechten Körperseite an, entriss ihr im Vorbeifahren die Handtasche und radelte davon. In der Tasche befanden sich nicht nur der Wohnungsschlüssel, sondern auch das Portemonnaie mit etwa 40 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die 78-jährige Frau wurde nicht verletzt.

Von DNN