Dresden

Eine mutige Polizistin hat am Mittwoch in Dresden eine Frau aus der Elbe gerettet. Die 34 Jahre alte Beamtin aus Baden-Württemberg, die privat in Dresden war, hatte beobachtet, wie eine Frau in Höhe der Waldschlösschenbrücke ins Wasser gegangen war, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizistin setzte einen Notruf ab, sprang ohne zu zögern ins kalte Wasser und rettet der Frau das Leben. Warum die Frau ins Wasser gegangen war, ist noch unklar. Zunächst hatte Radio Dresden über den Notfall berichtet.

Von dpa