Dresden

In der Nacht zum Donnerstag bewarfen Unbekannte zwischen 17 Uhr und 5.20 Uhr die Fassade der Außenstelle eines Polizeireviers Dresden-West in Pieschen auf der Osterbergstraße mit neun roten Farbbeuteln. Es handelt sich laut Polizeiinformationen um handelsübliche Farbe, die nicht einfach abwaschbar sei und mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden müsse. Andere Polizeireviere oder -außenstellen seien nicht betroffen. Die Farbe landete hauptsächlich an der Eingangstür und den Glasfenstern, obwohl direkt über der Tür eine Überwachungskamera filmt. Das Videomaterial wurde bislang jedoch noch nicht ausgewertet. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen erst Angaben vor, wenn die Reinigung beendet wurde. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im oben genannten Zeitraum nahe der Außenstelle Verdächtige beobachtet? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Nummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von dnn