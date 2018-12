Dresden

Ein Zeitungsausschnitt an der Technischen Universität Dresden hat die Beamten am Freitag in Alarmbereitschaft versetzt: Auf dem Stück Papier kündigte ein Unbekannter handschriftlich an, am Mittag ein „ Blutbad“ in der SLUB anrichten zu wollen.

Die Ermittler analysierten das Schriftstück und vermuteten keine ernste Gefahr dahinter. Dennoch waren 15 Beamte bis 14 Uhr im Bereich der Universität vorsorglich im Einsatz. Am Ende bestätigte sich die Vermutung der Polizei und es passierte nichts. Trotzdem wird ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Von lml