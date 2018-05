Dresden

Polizeibeamte konnten am Montagnachmittag in Cotta einen Einbrecher dingfest machen. Der 35-Jährige hatte die Tür zum Pfanddepot eines Einkaufsmarktes an der Lübecker Straße aufgehebelt und mehrere Kisten Leergut zum Abtransport bereitgestellt. Dabei löste er einen Alarm aus und flüchtete. Polizisten konnten den Tatverdächtigen noch in der näheren Umgebung stellen. Gegen den Mann wird nun wegen Einbruchs ermittelt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 600 Euro.

Von DNN