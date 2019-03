Im Rahmen einer Kontrolle ist die Polizei am Montag im Zug in Richtung Tschechien auf einen alten Bekannten getroffen, der zum wiederholten Male keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte. Dem 35-Jährigen drohten nach mindestens sechs Fällen bereits eine Haft- oder Geldstrafe. Nun muss er für mehrere Monate in die JVA Dresden.