Dresden

Die Polizei in Dresden sucht Zeugen, die nähere Angaben zu einem Unfall am Mittwochabend an der Hamburger Straße machen können. Nach Angaben der Beamten fuhren eine 27 Jahre alte Polo-Fahrerin und ein 78-Jähriger, der einen Sattelzug lenkte, nebeneinander in Richtung Bahnstraße. Kurz vor einer Einmündung kollidierten beide Fahrzeuge, die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Nummer 0351/843 22 33 entgegen.

Von DNN