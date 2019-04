Dresden

Am Montagmorgen haben Polizeibeamte 24 Cannabispflanzen in einer Wohnung in der Johannes-Paul-Thilmann-Straße sichergestellt. Die Beamten waren zu der Wohnung gefahren, um den Mieter als Zeuge bei Gericht vorzuführen. In der Wohnung trafen sie den Mann nicht an, fanden aber stattdessen ein Aufzuchtzelt mit den rund 60 Zentimeter hohen Pflanzen. Zudem stellten sie mehrere verbotene Einhandmesser sowie eine Machete fest.

Die Pflanzen und Messer wurden sichergestellt. Auf den Mieter kommen nun Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz zu.

Von kcu