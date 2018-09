Dresden

Am Freitag kollidierten in der Dresdner Seevorstadt zwei Autos miteinander: Ein 36-jähriger BMW-Fahrer war stadteinwärts unterwegs, als er auf einen Mercedes stieß, der von der Josephinenstraße nach links in die Budapester Straße abbiegen wollte.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Wer den Unfall beobachtet und Angaben zur Ampelschaltung machen kann, kann sich bei der Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 melden.

Von mb