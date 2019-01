Dresden

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen 25-Jährigen gestellt, der sich mehrere Verkehrsdelikte hat zuschulden kommen lassen. Er sollte kurz nach Mitternacht auf der Wilsdruffer Straße kontrolliert werden und gab Gas. Am Pirnaischen Platz bog er mit seinem Audi entgegen der Fahrtrichtung nach rechts in die St. Petersburger Straße ein. Der nachfolgende Streifenwagen schaffte die Kurve nicht, streifte einen Ampelmast und kam in einer Hecke zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Weil das Kennzeichen des Audi aber bekannt war, suchten die Beamten die Adresse des Nutzers auf. Sie trafen den 25-Jährigen an, der dann auch einräumte, der Fahrer gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille. Ein Drogentest reagierte außerdem positiv auf Cannabis. Eine Fahrerlaubnis konnte der junge Mann nicht vorweisen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des 25-Jährigen machen können und/oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä