Dresden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Polizeibeamte einen Mann nach einer Verfolgungsjagd in Neugruna festgenommen. Der 32-jährige Deutsche stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein.

Im Vorfeld war einem Streifenteam ein schwarzer Ford Focus aufgefallen. Als die Polizisten den Wagen kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer auf deutlich über 100 km/h und überfuhr eine rote Ampel an der Kreuzung Bodenbacher Straße/Enderstraße. Am Altenberger Platz ließ er das Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß. Ein weiteres Streifenteam konnte den Fahrer noch in der Nähe dingfest machen. In einer ersten Befragung räumte er die Verfolgungsjagd ein.

Der Grund für sein Verhalten wurde deutlich, als der Pirnaer keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte. Laut Polizei verlief ein Drogentest bei ihm positiv auf Amphetamine. Zudem hatte er eine kleinere Menge Crystal bei sich.

Der 32-Jährige wird sich nun wegen einer ganzen Reihe von Straftaten verantworten müssen.

Von lp