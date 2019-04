Dresden

Am Montagmorgen hat die Polizei einen 29-jährigen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, in eine Gaststätte an der Fröbelstraße eingebrochen zu sein.

Unbekannte hebelten zunächst ein Fenster des Lokals auf und durchsuchten die Innenräume. Als alarmierte Polizisten am Ort eintrafen, kam ihnen der 29-jährige Deutsche mit einem Brecheisen in der Hand entgegen. Er wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine kleine Menge Betäubungsmittel.

Außerdem stellten die Beamten eine 25-Jährige fest, die sich auf einem Radweg in der Nähe befand und vom Tatort entfernen wollte. Ob sie ebenfalls mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 1.500 Euro.

Von lp