Dresden

Ein 37-jähriger Mann ist beim Einbruch in ein Auto in Prohlis auf der Spreewalder Straße auf frischer Tat ertappt worden. Nach Augenzeugenberichten schlug der Beschuldigte die Seitenscheibe eines Peugeot ein und begab sich dann zum Prohliszentrum. Dort wurde der Autoeinbrecher von der verständigten Polizei gestellt und in Gewahrsam genommen.

Die Beamten fanden im Nachgang noch weitere Fahrzeuge mit beschädigten Seitenscheiben, die der mutmaßliche Täter einschlug. Die Polizisten konnten bei ihm neben einem Brecheisen auch verschiedene Gegenstände aus den angegriffenen Autos feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MH