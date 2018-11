Dresden

Fünf Drogenhändler gingen der Kriminalpolizei am Mittwochabend in Dresden ins Netz. Nachdem es umfangreiche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Dresden gab, konnte zum großen Schlag gegen die fünf Männer im Alter von 17 bis 33 Jahren ausgeholt werden.

Zuerst fasste die Kriminalpolizei drei Mitglieder der Gruppe nach Abschluss einer Drogenbeschaffungsfahrt auf der Rosenbergstraße in Dresden. Nach dem Durchsuchen des BMW stellten die Polizisten fest, dass das Trio ca. drei Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain und 5.000 Ecstasy-Pillen von Berlin nach Dresden schmuggeln wollte. Der Verkaufswert der Ware beläuft sich auf über 70.000 Euro. Die Beamten nahmen den russischen Fahrer im Alter von 33 Jahren und die beiden syrischen Insassen, 21 und 29 Jahre alt, vorläufig fest.

Kurze Zeit später durchsuchten Ermittler mehrere Wohnungen – mit Erfolg. Neben 600 Gramm Marihuana fanden Polizisten auch verschiedene Gegenstände vor, die beim Verkauf von Drogen verwendet werden. Infolge der Durchsuchungsaktionen nahm die Polizei nun einen 18-jährigen und einen 23-jährigen Syrer fest.

Bereits am Donnerstag wurden die fünf tatverdächtigen Drogenhändler vor einen Ermittlungsrichter geführt und zu Haftstrafen verurteilt. Ihre Haft sitzen sie in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ab.

Außerdem schnappten Polizeibeamte am Freitag einen weiteren Mann, der im Verdacht steht, der Gruppe anzugehören. Deshalb wird der 17-jährige Syrer ebenfalls dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Von MH