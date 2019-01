Dresden

Am Freitagabend haben Dresdner Polizeibeamte in Klotzsche einen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, eine Vielzahl von Diebstählen begangen zu haben.

Nach einem Hinweis fanden Polizisten in einer Tiefgarage an der Straße Am Wasserwerk einen Mercedes ohne Kennzeichen und eine Simson. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen im Dezember und die Simson im Oktober in Dresden gestohlen worden waren. Wenig später fuhr der 29-ährige Deutsche mit einem BMW in die Tiefgarage. Das Auto war ebenfalls als gestohlen gemeldet. Bei der darauffolgenden Festnahme leistete der Fahrer erheblichen Widerstand. Im Anschluss durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Dort fanden die Beamten unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge, die verschiedenen Einbrüchen zugeordnet werden konnten.

Der Mann wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der mutmaßliche Einbrecher wurde zwischenzeitlich in eine JVA gebracht.

