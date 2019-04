Dresden

Der Dresdner Polizei ist am Dienstagabend ein mutmaßlicher Akkordeon-Dieb ins Netz gegangen. Den entscheidenden Hinweis lieferte der Besitzer des Instruments. Dem 41-Jährigen war das Akkordeon am 8. April aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße gestohlen worden. Als er sein Instrument bei eBay entdeckte, kontaktierte er den Anbieter und vereinbarte einen Termin – nicht ohne parallel die Polizei zu verständigen.

Zwei Beamte begleiteten den 41-Jährigen zu dem Termin und nahmen den Verkäufer schließlich fest. In einer ersten Vernehmung räumte der 37-jährige Deutsche den Diebstahl ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von DNN