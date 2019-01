Dresden

Die Dresdner Polizei hat ein mutmaßliches Betrüger-Pärchen festgenommen. Es steht im Verdacht, Pfandbons gefälscht und einen Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro verursacht zu haben.

Seit Juni des vergangenen Jahres haben die 33-Jährige und ihr 39-jähriger Komplize gefälschte Leergut-Bons in verschiedenen Märkten einer Handelskette eingelöst. Am Donnerstagabend wurden sie dabei von Securitymitarbeitern einer Filiale am Leutewitzer Ring ertappt. Der 39-Jährige flüchtete, während seine Begleiterin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Gegen sie lag bereits ein Haftbefehl wegen einer offenen Geldstrafe vor. Sie wurde festgenommen.

Am Freitagmorgen suchten Polizisten dann auch den 39-Jährigen auf. Gegen ihn lagen in der Summe drei Haftbefehle wegen nicht bezahlter Geldstrafen vor. Auch er sitzt jetzt in Haft.

Von mb