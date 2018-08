Dresden

Den vierten Tag in Folge war die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag und -abend in der Äußeren Neustadt zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Einsatz. Die Beamten stellten innerhalb von reichlich sechs Stunden insgesamt 131 Personalien fest und fertigten 14 Strafanzeigen. Darunter befanden sich Anzeigen gegen sieben Deutsche im Alter von 18 bis 42 Jahren und einen 19-jährigen guineischen Staatsangehörigen wegen des Besitzes von Marihuana oder Haschisch.

Der Westafrikaner widersetzte sich den Maßnahmen der Kontrolle und muss sich deshalb zusätzlich wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Bei einem 16-jährigen Griechen fanden die Beamten ein kleine Menge Kokain. Im Alaunpark entdeckten Rauschgiftspürhunde drei Drogendepots mit kleineren Mengen Marihuana und etwa sechs Gramm Haschisch. Ein 31-jähriger Deutscher führte ein Messer mit sich, weswegen gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet wurde. Insgesamt kamen 85 Beamte der Polizeidirektion Dresden und der sächsischen Bereitschaftspolizei zum Einsatz.

Von Stefan Schramm