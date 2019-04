Dresden

Mitarbeiter der Wachpolizei haben am Montag zu später Stunde eine 84-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle an der St. Petersburger Straße entdeckt. Die Dame war einige Stunden zuvor aus ihrem Seniorenheim an der Prellerstraße verschwunden und als vermisst gemeldet worden. Daraufhin wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Beamten brachten die ältere Frau wohlbehalten in das Seniorenheim zurück.

Von mb