Dresden

Am Mittwochabend haben Beamte der Dresdner Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Wilsdruffer Straße in der Inneren Altstadt etwa 500 Gramm Marihuana sichergestellt. Der 33-jährige Fahrer des Opel Corsa besaß keine Fahrerlaubnis und reagierte außerdem bei Durchführung eines Drogentests positiv auf Cannabis und Opiate. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten schließlich ein Paket mit über 500 Gramm Marihuana. Der deutsche Fahrer wurde daraufhin festgenommen. Dem Ermittlungsrichter wird er am Donnerstag vorgeführt.

Von lp