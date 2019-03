Dresden

Bei der Durchsuchung einer Wohnung am Otto-Dix-Ring in Strehlen hat die Polizei am Freitagmittag rund 14 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der 19-jährige Mieter aus Syrien war nicht anwesend. Dafür erschienen zwei andere Männer gleicher Nationalität während der Maßnahme und wurden sogleich festgenommen.

Die 18 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Den Mieter der Wohnung hat die Polizei noch nicht gefunden.

Von fkä