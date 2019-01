Dresden

Am Dienstagmittag haben Polizisten in einer Wohnung an der Steinbacher Straße rund 1,2 Kilogramm Marihuana und 10 Gramm Crystal Meth sichergestellt. Wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht, wurden die Beamten alarmiert, weil drei bislang Unbekannte in die Wohnung eines 35-jährigen Deutschen eingedrungen sind und ihn mit einem Messer schwer verletzt hatten. Des Weiteren raubten die Täter etwa 1000 Euro.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort wenig später vorläufig festgenommen. Der Grund: Die Polizisten entdecken in der Wohnung des Opfers Utensilien zum Drogenkonsum. Daraufhin wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet und die Beamten fanden die große Menge an Drogen. Ein Ermittlungsrichter entscheidet am Mittwoch, ob ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen wird. Auch hat die Polizei Ermittlungen bezüglich des Raubes aufgenommen.

