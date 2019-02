Dresden

Der Polizei ist ein Trio ins Netz gegangen, das mehrere Diebstähle begangen haben soll. Auslöser war der Anruf eines Mannes, der Fahrradteile, die ihm gestohlen worden waren, an einem Rad wiedererkannte, das an einer Pizzeria an der Rudolf-Renner-Straße abgestellt war. Als Beamte der Sache nachgingen, flüchteten mehrere Personen vom Ort und warfen einen Rucksack weg.

Die Polizisten stellten einen 18-Jährigen, einen 29-Jährigen sowie eine 16-Jährige. Im Rucksack befanden sich Utensilien zum Drogenhandel- und konsum. In den Wohnungen der Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel und weiteres Diebesgut. Außerdem stellten sie zwei Schreckschusswaffen, eine Machete und Sturmhauben sicher.

Gegen die drei Deutschen wird nun wegen der Einbrüche und wegen des Handels mit Betäubungsmittel ermittelt.

Von DNN