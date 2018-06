Dresden

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag einen Automatenknacker in Dresden-Niedersedlitz geschnappt. Kurz darauf ging im Stadtteil Gorbitz erneut ein Zigarettenautomat in die Luft. Zu den dortigen Tätern gibt es einen Verdacht.

Zunächst fiel einer Polizeistreife gegen 2.30 Uhr an der Windmühlenstraße ein Mann auf, der sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Der 35-Jährige hatte mehrere Böller einstecken. Da sich Knallkörper gleicher Bauweise auch im Automaten befanden, nahmen die Beamten den Mann, der zudem eine kleine Menge Crystal dabei hatte, vorläufig fest.

In seiner Wohnung fanden die Polizisten weitere illegale Pyrotechnik. Der 35-Jährige befindet sich nun zwar wieder auf freiem Fuß, wird sich aber wegen des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie dem Besitz von Drogen und illegalen Knallern verantworten müssen.

3.15 Uhr knallte es dann in der gleichen Nacht am Leutewitzer Ring – erneut, denn im Dresdner Westen sind seit Wochen Täter unterwegs, die Zigarettenautomaten aufsprengen. Sie nahmen wie so oft zuvor Geld und Zigaretten aus dem zerstörten Automaten. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus.

Am Abend des gleichen Tages gerieten ein 38-jähriger Dresdner und zwei 30 und 51 Jahre alte Ungarn auf der Kesselsdorfer Straße über den Verkauf eines Handys in Streit. Es wurde handgreiflich, der 38-Jährige und der 51-Jährige trugen Verletzungen davon. Polizisten brachten die Situation unter Kontrolle und entdeckten in der Tasche des 38-jährigen Ungarn mehrere leicht beschädigte Schachteln Zigaretten, die vermutlich aus dem gesprengten Automaten stammen. Wie der Mann in den Besitz der Schachteln kam, beschäftigt nun die Ermittler.

Von uh