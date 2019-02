Alkoholdurst am Morgen: Am Freitagmorgen hat ein 31-Jähriger Schnaps aus einem Supermarkt an der Blasewitzer Straße gestohlen. Als der Dieb nach dem Passieren der Kassenzone vom Ladendetektiv angesprochen wurde, schlug er diesem eine Flasche Bier auf den Kopf und flüchtete samt Schnaps.