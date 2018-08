Dresden

Die Polizei hat am Wochenende einen Einbrecher auf frischer Tat in Dresdens Zentrum ertappt und festgenommen. In der Nacht zu Sonntag drang der 30-Jährige gegen 3.55 Uhr in eine Gaststätte an der Weißen Gasse ein. Dabei wurde er allerdings von Zeugen beobachtet, die die Polizei riefen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, überraschten sie den Einbrecher, während sich dieser am Zigarettenautomaten und den Mitarbeiterschränken zu schaffen machte. Ein Handy und einen MP3-Player hatte er bereits eingesteckt. Weil gegen den Mann ohnehin ein Haftbefehl vorlag, wurde er dem Haftrichter vorgeführt und schließlich ins Gefängnis gebracht.

