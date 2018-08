Dresden

Bei einer Razzia in der Äußeren Neustadt haben 31 Polizisten in der Nacht zum Sonntag 66 Passanten kontrolliert und mehrere davon angezeigt: Drei wegen Gewalttätigkeiten, zwei hatten Rauschgift bei sich, einer eine verbotene Waffe. Auch knöpften die Polizisten mutmaßlichen Hehlern ein gestohlenes Fahrrad und ein geklautes Handy ab. Zudem nahmen sie einen 32-jährigen Tunesier gefangen, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei will mit solchen Razzien die Straßenkriminalität eindämmen.

Von DNN