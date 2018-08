Dresden

Mitglieder der Dresdner NPD sind offenbar im Stadtteil Gorbitz auf Streife unterwegs, um dort nach eigenen Angaben für mehr Sicherheit zu sorgen. Darüber informiert der Kreisverband Dresden auf der Internetplattform Facebook. Auf veröffentlichten Bildern sind fünf überwiegend ältere Männer zu sehen, die mit Westen bekleidet und mit Walkie-Talkies ausgerüstet vor allem am Amalie-Dietrich-Platz und am Merianplatz patrouillieren. Auf diesen Platzen hat es in der Vergangenheit vermehrt Straftaten, vor allem Rohheitsdelikte, gegeben. Deswegen zeigt die Polizei dort verstärkt Präsenz.

Die Einsätze finden „im Rahmen der sogenannten Schutzzonenkampagne“ statt. „Bürger, denen ihre Nachbarschaft oder ihre Stadt nicht egal sind, die vom Staat und seinen Organen im Stich gelassen wurden und das Heft des Handelns in ihre eigene Hand nehmen, organisieren den Selbstschutz, bis die Situation sich gebessert hat“ heißt es. Die Streifen sollen nun regelmäßig stattfinden. „Durch die Aktion soll nicht nur die Sicherheit gefördert, sondern auch das Bewusstsein für die zunehmende Ausländerkriminalität in Dresden geschärft werden“, teilt der Kreisverband mit.

Die Quelle: Sebastian Kositz

Der Polizei in Dresden ist dieses Vorgehen bereits bekannt. Die Einsatzkräfte seien diesbezüglich sensibilisiert worden und werden beim Antreffen selbsternannter Ordnungshüter die Identität der Personen feststellen. „Sie können sicher sein, dass wir eine Nulltoleranzlinie gegenüber Personen ziehen, die privat hoheitliche Aufgaben übernehmen“, äußerte sich ein Sprecher via Twitter.

Von DNN