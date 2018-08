Dresden

Dreiste Trickbetrüger versuchen derzeit, Menschen aus dem Raum Dresden am Telefon um ihre Ersparnisse zu bringen. Am Freitag sind der Polizei Dresden vier Fälle bekannt geworden, in denen sich ein Mann als Polizeibeamter ausgab und versuchte, an das Geld der Angerufenen zu gelangen. In allen vier Fällen wurde die betrügerische Absicht durchschaut und die Polizei informiert.

Die Polizei rät dazu, ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen und Fremden am Telefon keinerlei Auskünfte zu finanziellen Verhältnissen zu geben. Im Zweifel sollte eine Vertrauensperson hinzugezogen oder die Polizei verständigt werden.

Von DNN