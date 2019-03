Dresden

Reichlich 30 Leute haben sich im Kurländersaal des Dresdner Polizeipräsidiums an langen Tischen versammelt. Das Treffen von Ärzten, Rechtsmedizinern, Staatsanwälten und Kriminalisten hat ein Thema: den Tod. Genauer gesagt die sehr profane, teils drastische Seite des Todes: Es geht um die Farbe von Leichenflecken und was sie bedeutet, die Ausprägung von Stauungsblutungen beim Ersticken und die Probleme, die fortgeschrittene Leichenfäulnis mit sich bringt. „Die ärztliche Leichenschau“ haben Rechtsmediziner Uwe Möbus und Andreas Franke, Leiter des mit Straftaten gegen das Leben betrauten Kommissariats 11, die Veranstaltung übertitelt, zu der Landesärztekammer und Polizeidirektion geladen haben. Ziel ist ein schonungsloser Austausch.

Enormer Anstieg der Fallzahlen

Und der ist dringend nötig, egal welche Seite man fragt. Da wären zum einen die Ermittler, bei denen sich die Akten zu Fällen mit nicht natürlichen Toden oder ungeklärter Todesursache stapeln. „Wir haben 2018 erstmals mehr als 1000 Leichen bearbeitet“, sagt Franke. „Wir“, das sind Franke und die Kollegen seiner Abteilung – insgesamt 17 Kriminalisten. Mussten sie 2013 noch bei reichlich 700 Fällen nicht natürlicher Tode oder unklarer Todesursachen ermitteln, waren es im vergangenen Jahr genau 1015.

Ein enormer Anstieg, gerade wenn man sich verdeutlicht, was die Beschäftigung mit jedem Fall bedeutet. „Wir müssen jeden Leichnam entkleiden und eingehend untersuchen“, sagt Franke. Zudem müssen Hausärzte angerufen, Krankenakten gewälzt, Angehörige befragt werden, um sicher auszuschließen, dass beim Tod des Betreffenden kein anderer die Hände im Spiel hatte. „Wenn wir einen Fehler machen, übersehen wir einen Mord“, sagt Franke. Jährlich wird mit mindestens 11 000 nicht natürlichen Todesfällen, darunter 1200 Tötungsdelikten, in Deutschland gerechnet, die bei der ersten Leichenschau nicht bemerkt werden. „Das darf nicht passieren“, sagt der Kriminalist.

Mit 30 Plätzen war der Kurändersaal des Polizeipräsidiums zur Weiterbildung „Die ärztliche Leichenschau“ voll belegt. Im Bild schildert Andreas Franke, Leiter Kommissariat 11 der Polizeidirektion Dresden, den teilnehmenden Ärzten seine Sicht auf die letzten Dinge. Quelle: Uwe Hofmann

Entsprechend ist es nicht der Ermittlungsaufwand der Franke umtreibt. Es sind vielmehr die Fälle, die auf seinem Tisch landen, obwohl sie seiner Meinung nach dort nicht hin gehören. Ein Beispiel: Ein 84-Jähriger Mann mit einer bekannten Vorerkrankung am Herzen fällt beim Saunabesuch bewusstlos um. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen, auf dem Totenschein kreuzt der Hausarzt „ Todesursache ungeklärt“ an. „Wieso ist das ungeklärt?“, fragt Franke. „Und dann noch vom Hausarzt, der die ganze Krankheitsgeschichte kennt – der wäre für uns eigentlich der erste Ansprechpartner und fällt nun komplett aus“, sagt Franke. Entsprechend schwierig waren die nachfolgenden Ermittlungen – erbracht haben sie keinen Verdacht. Der Mann starb wohl im betagten Alter an seinem Herzleiden.

Nachlässige Leichenschau „von der Haustür aus“

Nur ein Beispiel für eine ärztliche Fehlleistung. Rechtsmediziner Uwe Möbus, der von sich sagt, er habe bisher 80 000 bis 90 000 Leichen gesehen, hat noch ganz andere Beispiele für eine nachlässige Leichenschau parat: So hat ein Arzt bei einer älteren Frau Hirnschlag als Todesursache diagnostiziert, obwohl die Leiche noch die für die Strangulation benutzte Kordel um den Hals trug. Ein anderer Arzt hat bei einer Schusswunde im Schädel wohl nicht so genau hingesehen und nur eine Platzwunde erkannt – trotz eines kreisrunden Eintrittslochs. Ein weiterer bei einer herzkranken Frau Herzversagen diagnostiziert, obwohl sie an einer Kohlenmonoxidvergiftung aufgrund einer defekten Heizung verstarb. Das kam dann drei Tage später heraus, als ihre ebenfalls in der Wohnung lebende Tochter an der gleichen Ursache verstarb. Dabei ist eine Kohlenmonoxidvergiftung durch die rötlich verfärbten Leichenflecke ganz gut zu erkennen. „Das geht allerdings nicht, wenn man die Leichenschau von der Haustür aus macht“, wie Möbus sagt.

Ärztliche Fehlleistungen bereiten der Rechtsmedizin wie der Polizei Probleme, große Schwierigkeiten hat Kriminalist Franke jedoch mit etwas anderem. „Büroleichen“ nennt er Fälle bei denen „Leichen angehalten worden sind, im Krankenhaus, im Pflegeheim, im Krematorium“. Was er damit meint: Ein eigentlich klarer Fall wird zur Absicherung noch einmal an die Polizei übergeben. Dort hat man dann viel Arbeit. „In letzter Zeit haben wir viel mit Stürzen zu tun. Wenn ein Sturz irgendwo vermerkt ist, bekommen wir in 90 oder 95 Prozent der Fälle damit zu tun“, sagt Franke.

Beerdigung erst nach Abschluss des Falls

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Sturz ursächlich mit dem Tod zu tun hat. Sobald er in einer Kausalkette auftaucht, wirkt sich das aus. Das kann in etwa so aussehen: Ein 90-Jähriger stürzt und kommt ins Krankenhaus. Dort stirbt er vier Wochen später an einer Lungenentzündung. Weil er ohne den Sturz nicht ins Krankenhaus gekommen wäre, vermerken das die Ärzte. Die Todesursache wird deshalb als nicht natürlich eingestuft, obwohl der Mann an einer Erkrankung verstorben ist. Franke und seine Kollegen müssen sich mit dem Fall beschäftigen. Das bedeutet dann übrigens auch, dass keine Beerdigung stattfinden kann. Das geht erst, wenn die Bearbeitung des Falls abgeschlossen ist.

Der Fall verweist auf das schwierige Umfeld, in dem sich Ärzte bei der Leichenschau bewegen. Auch sie dürfen sich keine Fehler erlauben. Nicht nur, weil – sehr selten zwar, aber doch immer wieder – Menschen für tot erklärt werden, die noch leben. Vielmehr haben die Entscheidungen von Ärzten rechtliche Folgen (siehe Kasten). Und für die Rechtsmediziner und Kriminalisten sind die Beobachtung der Ärzte zur Umgebung des Leichnams von hoher Bedeutung.

Der Totenschein soll vor allem für Klarheit und Rechtssicherheit sorgen. Ein Anspruch, an dem manche Ärzte scheitern – wohl auch weil sie in ihrer Fachrichtung selten mit dem Tod zu tun haben. Quelle: Uwe Hofmann

Möbus und Franke halten Ärzte deshalb zu einer genauen Leichenschau an. Liegen Tabletten rings ums Bett einer Leiche verstreut? Dann darf auf Medikamentenintoxikation geschlossen werden. Liegt der Leichnam inmitten leerer Schnapsflaschen? Dann auf Alkoholvergiftung. „90 Prozent der auf dem Totenschein vermerkten Todesursachen sind eine Vermutung. Sie geben uns damit Anhaltspunkte für unsere Arbeit“, sagt Möbus.

Der Rechtsmediziner weiß, dass Ärzte bei der Leichenschau an ihre Grenzen kommen. Das Problem ist, dass dazu jeder Arzt herangerufen wird. Solche, die auf Palliativstationen im Krankenhaus jeden Tag Tote sehen und solche, die als Orthopäde nur im Bereitschaftsdienst damit zu tun haben. „Das Problem ist das Bestattungsgesetz und die Praxisferne mancher Bestimmungen“, sagt er. So werde von ihm verlangt, eine Leichenschau allein vorzunehmen – ohne Ansehen des Verstorbenen. „Wenn ich einen 200 Kilogramm schweren Leichnam habe, geht das aber nicht. Ich muss den Körper doch bewegen können. Spitzenwert waren einmal 248 Kilogramm, da haben wir die Leichenschau zu viert gemacht.“

Der Tod kennt viele Spielarten und das werde im Gesetz kaum berücksichtigt. Davon kann auch ein junger Klinikarzt berichten, der tagtäglich mit Notfällen zu tun hat. „Ich habe von vielen Patienten keine Information, manchmal nicht mal den Namen. Ohne Wissen über den Krankheitsverlauf muss ich eine unklare Todesursache angeben. Ich kann nicht anders, ich brauche ein freies Bett für den nächsten Patienten.“ Es sei wichtig, über diese Zwänge ins Gespräch zu kommen, sagt Kriminalist Franke, der dann mit diesen Notfallpatienten zu tun bekommt. Dazu vor allem diene der zwei Mal im Jahr stattfindende Fortbildungstermin im Polizeipräsidium.

Polizei auf Mitarbeit der Ärzte angewiesen

Denn die Polizei ist auf die Mitarbeit der Ärzte angewiesen. „Es kommt immer wieder vor, dass wir keinen Arzt finden“, sagt Kriminalist Franke. Das ist bei Blutentnahmen häufiger, kommt aber auch bei Todesfällen vor. „Wenn es ganz dumm läuft, liegt eine Leiche 14 Stunden in einer Wohnung, ohne dass wir einen Arzt finden“, sagt Franke. Er plädiert deshalb für professionelle Leichenbeschauer, die mit der Polizei und Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten.

Die wären nicht nur verfügbar, sondern könnten auch professioneller arbeiten, da sie wie Rechtsmediziner Möbus rasch viel Erfahrung sammeln. Bisher blieb das Werben der Dresdner Polizei um dieses sogenannten Coroner-System bei der Landesregierung ohne Erfolg. Aber auch wenn es eingeführt wird: Gelegentlich über den Tod reden müssten die, die sich professionell damit beschäftigen, dann immer noch.

Der Totenschein Am Ende jeden Lebens steht zumindest in Deutschland immer der Totenschein. Er ist vor allem für Behörden wichtig, aber auch für Versicherungen und Angehörige ist er von hoher Bedeutung. Seine Aufgabe: Er soll Rechtssicherheit schaffen. Mit der Leichenschau beauftragte Ärzte müssen eigentlich nur wenige Angaben machen, die jedoch von hoher Relevanz sind. So ist der Todeszeitpunkt eigentlich minutengenau zu vermerken. Das kann Einfluss auf die Erbrechtsfolge haben, etwa wenn miteinander verwandte Menschen bei demselben Autounfall sterben und Ärzte unterschiedliche Todeszeitpunkte angeben. Zumeist lässt sich der Todeszeitpunkt jedoch nur schätzen – bei fortgeschrittener Fäulnis auch nur sehr grob. „Fällt ein Monatswechsel in diesem Zeitraum, wirkt sich das aus“, sagt Rechtsmediziner Uwe Möbus. „Zum Monatsersten stehen schließlich Zahlungen an – das werden Behörden und Angehörige genau wissen wollen.“ Wichtig ist die Klärung der Identität. Dabei gilt, dass eine in einer Wohnung gefundene Leiche nicht automatisch der Mieter oder Inhaber sein muss. Dennoch hat Möbus in seiner Berufspraxis immer wieder Fälle gesehen, bei denen ein Leichnam vom Arzt identifiziert wurde, obwohl das Gesicht des Toten aufgrund starker Fäulnis nicht mehr vorhanden war. In so einem Fall müssen Zahnvergleich und andere kriminalistische Methoden später die Identität klären. Ein natürlicher Tod meint alle Todesfälle, die plausibel mit einer Erkrankung des Verstorbenen erklärt werden können. Um ihn auszuschließen, müssen Leichname bei der Leichenschau komplett entkleidet und sehr genau untersucht werden – ein für Ärzte wie Angehörige schwierige Prozedur. Kriminalist Andreas Franke sieht daher immer wieder bekleidete Leichen, die laut Arzt jedoch eines unnatürlichen Todes gestorben sein sollen, obwohl der jeweilige Mediziner offenbar nicht so genau hingesehen hat. Daher fordert die Polizei für die erste Leichenschau extra dafür angestellte Profis. Die Umstände des Todes können versicherungsrelevant sein. Das gilt besonders für Arbeits- oder Wegeunfälle, kann aber auch bei Unfällen im Haushalt oder Toden aufgrund defekter Hausinstallationen – etwa einer Gasleitung – relevant sein. Eine genau Angabe der Todesursache gibt Ansätze für Rechtsmediziner und Kriminalisten. Sie ist aber auch relevant für die Gesundheitsstatistik. Veränderungen dort können sich auf die Ressourcenverteilung im Gesundheitssystem auswirken.

Von Uwe Hofmann