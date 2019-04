Dresden

Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr ist ein 35-Jähriger in der S-Bahn von Schöna nach Dresden auf Höhe Dresden-Dobritz von einem bisher unbekannten Mann geschlagen worden.

Der Geschädigte stieg in Bad Schandau in den Zug, in dem sich bereits eine vierköpfige Personengruppe aufhielt, die andere Fahrgäste beleidigte und anpöbelte. Die Situation spitzte sich immer weiter zu, so dass der 35-Jährige aus Glauchau letztendlich die Polizei benachrichtigen wollte. Ein Mann aus der Gruppe bemerkte dies und schlug dem Anrufer mit der Hand gegen den Kopf, so dass ihm das Telefon aus der Hand fiel und beschädigt wurde.

Ein weiterer Fahrgast, der schlichtend eingreifen wollte, wurde ebenfalls von dem Angreifer attackiert. Die Täter verließen die S-Bahn zwischen Dresden-Dobritz und Dresden Hauptbahnhof in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizei sucht Personen, die sich ebenfalls in der S-Bahn befanden und Angaben zu den Vorfällen machen können. Insbesondere der noch unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich bei der Bundespolizei Dresden zu melden. Alle Hinweise nimmt die Bundespolizei Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 entgegen.

Von fg