Dresden

Am frühen Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr ist der Fahrer eines Motorrollers auf der St. Petersburger Straße gegen einen Sprinter geprallt. Der Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters musste nach dem Georgplatz verkehrsbedingt anhalten. Daraufhin konnte der Pizzabote auf seinem Motorroller nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Heck des Kleintransporters.

Der Pizzabote stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes-Fahrer blieb dagegen unverletzt. Die St. Petersburger Straße war in Richtung Hauptbahnhof zeitweise gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache

Von lp