Pirna

Großes Glück hatte ein 13 Jahre alter Junge in Pirna. Der Teenager war in der Nacht zu Sonntag aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses an der Robert-Koch-Straße zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Junge hatte laut Polizei auf einem Fensterbrett gesessen und war offensichtlich aus Unachtsamkeit abgestürzt. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in die Dresdner Uniklinik gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

