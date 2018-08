Dresden

In Kleinzschachwitz hat sich am Freitagvormittag ein spektakulärer Unfall ereignet: Ein SUV Peugeot 308 hatte sich laut Polizeiangaben auf der Meußlitzer Straße überschlagen, nachdem er in Höhe der Haltestelle Keppgrundstraße auf einen parkenden Wagen geprallt war. Der Fahrer des Peugeot wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Meußlitzer Straße war am Freitag zeitweise gesperrt, die Buslinie 86 wurde umgeleitet. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von DNN