Dresden

Am Donnerstagmorgen ist ein Opel-Fahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Pirnaer Landstraße verstorben. Der 78-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug aus Richtung Salzburger Straße in Richtung Moränenende. Im Bereich der Haltestelle kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Haltestellenzeichen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Von lp