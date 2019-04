Dresden

Am Dienstagmittag ist auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Dohnaer Straße ein Opel Astra beschädigt worden. Das Auto stand in einer Parklücke quer zur Fahrbahn, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Als der 67-jährige Fahrer zu seinem Opel zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Tür. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

