Am Montagnachmittag haben Bundespolizisten im Zug in Richtung Tschechien einen Mann aufgegriffen, der zum wiederholten Male keinen Fahrschein besaß. Der 35-Jährige fuhr in den vergangenen Wochen immer wieder zwischen Berlin und seiner tschechischen Heimat schwarz. Allein in den letzten vier Wochen war der Pendler viermal ohne Fahrschein zwischen den Ländern unterwegs.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte bereits Mitte Januar ein sogenanntes Beschleunigtes Verfahren gegen den notorischen Schwarzfahrer in mindestens sechs Fällen eingeleitet. Der Mann konnte zwischen einer 160-tägigen Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro wählen.

Im Zuge der jetzigen Kontrolle wurde am Dienstag ein erneutes Beschleunigtes Verfahren eingeleitet mit dem Urteil: vier Monate Freiheitsstrafe und die Einlieferung in die JVA Dresden. Die 160 Tage Ersatzfreiheitsstrafe aus dem Verfahren im Januar schließen sich an.

Von lp