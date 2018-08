Dresden

Die Polizei hat am Freitagabend in einem Supermarkt auf der Hamburger Straße zwei renitente Ladendiebe gestellt. Die Männer hatten gegen 21 Uhr Waren im Wert von 31 Euro eingesteckt und wollten den Markt verlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie wurden vom Personal angesprochen und versuchten, ihre Beute mit körperlicher Gewalt zu retten. Die Polizei war aber schnell vor Ort und nahm den 20-jährigen Libyer und den 40-jährigen Tunesier fest. Ein Angestellter des Marktes erlitt bei den Attacken der Langfinger leichte Verletzungen.

Von tbh