Dresden

Bei einem Unfall an der Innsbrucker Straße (B 170) ist eine Frau am Freitag verletzt worden. In der Nähe der Dresdner Südvorstadt verlor die Nissan-Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen eine Leitplanke. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehr wurde daraufhin umgeleitet, es kam zeitweise zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von heh