Dresden

Die Räuberin, die in den vergangenen zwei Wochen mit einer Serie von Tankstellenüberfällen die Dresdner Polizei auf Trab gehalten hat, ist gefasst. Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr klickten bei einer 18-Jährigen die Handschellen. Die Dresdnerin steht im Verdacht, zweimal in der Esso-Tankstelle an der Leipziger Straße sowie jeweils einmal in der Total-Tankstelle an der Wiener Straße sowie in der Star-Tankstelle an der Dohnaer Straße zugeschlagen zu haben.

Nach einem Zeugenhinweis konnten Polizeibeamte die Frau vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße in der Dresdner Neustadt ausfindig machen und festnehmen. Sie war in Begleitung eines 18-jährigen Dresdners, der ebenfalls im Verdacht steht, an den Überfällen beteiligt gewesen zu sein. Auch er wurde festgenommen.

Beide wurden am Sonnabend einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die zwei 18-Jährigen befinden sich nunmehr in Justizvollzugsanstalten.

Von cg