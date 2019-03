Dresden

Auf der Suche nach einem flüchtigen Motorradfahrer hat die Dresdner Polizei am Mittwoch zwei Männer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, für mehrere Diebstähle und Einbrüche verantwortlich zu sein.

Wie die Beamten mitteilten, hatte eine zivile Polizeistreife gegen 11.15 Uhr auf der Trachenberger Straße ein Motorrad kontrollieren wollen. Der Fahrer ignorierte jedoch das Haltezeichen und flüchtete auf der Großenhainer Straße in landwärtige Richtung. Die Polizisten verfolgten ihn, stießen allerdings an der Einmündung Weixdorfer Straße/ Großenhainer Straße mit ihrem VW gegen eine Mauer. Verletzt wurde dabei niemand.

Kurz darauf stieß der Flüchtige mit dem Motorrad auf dem Fußweg der Weixdorfer Straße gegen einen Baum. Der Fahrer floh zu Fuß weiter. Sowohl die Maschine selbst als auch die Kennzeichen standen in Fahndung, weil sie jeweils als gestohlen gemeldet worden waren.

Pistole, Betäubungsmittel und Rüttelplatte

Ein Fährtenhund führte die Beamten zu einer Wohnung in unmittelbarer Nähe. Dort trafen die Beamten den 40-jährigen Wohnungsinhaber und einen 30-Jährigen an. In den Räumen und in einer Garage fanden die Polizisten neben diversen Betäubungsmittel-Utensilien verschiedene Wertgegenstände, unter anderem eine scharfe Pistole, eine Rüttelplatte, zwei Kennzeichentafeln und ein Notstromaggregat. Zur Herkunft der Dinge konnten die Anwesenden keine plausible Erklärung geben. Darüber hinaus bestand gegen den jüngeren der beiden ein Haftbefehl, den er jedoch gegen Zahlung eines Geldbetrages abwenden konnte.

Die Polizisten nahmen die beiden Deutschen fest. Wer indes mit der Motorrad unterwegs gewesen ist, ermitteln die Beamten derzeit noch.

Von ttr